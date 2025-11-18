Скидки
Андрей Рублёв: я не жалуюсь на календарь. Моё решение — могу играть, могу не играть

Андрей Рублёв: я не жалуюсь на календарь. Моё решение — могу играть, могу не играть
Аудио-версия:
16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал высказывание канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима о чрезмерном количестве жалоб игроков на календарь турниров.

– Всё по делу. Я не жалуюсь на календарь и играю столько, сколько хочу. Много это или нет – это уже другой вопрос. Но это моё решение – могу играть, могу не играть.

– Мы знаем, что ты очень много играешь – наверное, больше всех в туре. Бывало такое, что ты замахнулся на такое количество, а потом такой: «Блин, наверное, что-то я очень много на себя взял»?
– Вот сейчас, наверное. Первый раз за 20 лет.

– Ты сам к этому пришёл?
– Я стал как будто это чувствовать, но не до конца мог себе в этом признаться. Потом получилось, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».

