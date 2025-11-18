Рублёв: в себе я копаюсь, потому что во всём всегда виноват ты сам — в теннисе или в жизни

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как пришёл к решению добавить в свою команду двукратного чемпиона ТБШ Марата Сафина и изменить подход к тренировкам.

– То, что нужно что-то менять, я нащупал давно. Просто не знал, как и что именно, наверное. Сейчас больше стал понимать, что именно и как.

В себе я копаюсь, потому что во всём всегда виноват ты сам: неважно, в теннисе или в жизни. Во всём, что происходит, виноват ты сам, поэтому копаться в других нет смысла. Насчёт команды… опять же, это зависит от тебя. Если ты задаёшься вопросом, почему ты с этим человеком работаешь. Привык, не можешь или видишь, что он уже ничего не даёт… это твоя вина. Ты должен следить за этими моментами.

– В недавних интервью ты говорил, что пожертвовал сиюминутным результатом, чтобы построить нового Андрея Рублёва. В какой момент ты решил это делать? Это было тогда, в марте, или чуть позже?

– Какие-то внутренние чувства давно были. Просто это прокатывало в плане каких-то результатов и всего такого. Когда достиг пика своего кризиса, я понял, что не хочу, не могу. Не знаю, как и что, но не могу так жить, нужно что-то как-то делать, менять. И просто стал дальше потихоньку [менять].

– На сколько процентов ты бы сейчас оценил эти изменения, за которые взялся?

– Процентов 60, наверное, точно, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».