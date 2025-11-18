Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пожить обычной, нормальной жизнью». Рублёв — о месячном отпуске без тенниса

«Пожить обычной, нормальной жизнью». Рублёв — о месячном отпуске без тенниса
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о впечатлениях о своём отдыхе от тенниса длиной в месяц, который начался у спортсмена после участия в парижском «Мастерсе».

— Месяц без тенниса: какой он?
— Классный. Классный. Вообще нереальный.

— Ты всё успел сделать, что хотел, за этот месяц?
— Ну много чего. Пожил. Классно, наоборот. Я даже не вспоминал о теннисе.

— Слушай, а не боишься, что ты такой: «Блин, а и не хочется возвращаться»?
— Нет, хотеть-то, наверное, хочется. Желание-то не пропало, но сейчас не хочется. Пока еще не появилось чувство, что вот хочу прямо играть, тренироваться.

— Когда у тебя предсезонка начинается и с чего она обычно начнется после такого большого перерыва?
— Посмотрим. Начнётся уже скоро – где-то через недельку. С чего начнётся, не знаю – только с ОФП или с ОФП и тенниса.

— Ты сказал, что очень понравилось, много чего успел сделать. Может быть, ты уже задумал сделать в следующем ноябре что-то, что не успел в этом году?
— Нет, но для этого же не нужно ждать ноября. Здесь не про то, чтобы полететь куда-то, в какое-то место красивое, в котором я не был. Здесь больше про просто, блин, пожить вне тенниса. Увидеть, что такое жизнь вне корта.

От того, чтобы я полетел бы сейчас на месяц, условно, на пляж, на курорт лыжный, ещё что-то, что толку? Ты ничего не не узнал, не пожил, потратил просто время. В моём случае именно нужно было просто пожить обычной, нормальной жизнью. Убрать из себя теннисную жизнь. Увидеть жизнь, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Рублёв: в себе я копаюсь, потому что во всём всегда виноват ты сам — в теннисе или в жизни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android