«Пожить обычной, нормальной жизнью». Рублёв — о месячном отпуске без тенниса

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о впечатлениях о своём отдыхе от тенниса длиной в месяц, который начался у спортсмена после участия в парижском «Мастерсе».

— Месяц без тенниса: какой он?

— Классный. Классный. Вообще нереальный.

— Ты всё успел сделать, что хотел, за этот месяц?

— Ну много чего. Пожил. Классно, наоборот. Я даже не вспоминал о теннисе.

— Слушай, а не боишься, что ты такой: «Блин, а и не хочется возвращаться»?

— Нет, хотеть-то, наверное, хочется. Желание-то не пропало, но сейчас не хочется. Пока еще не появилось чувство, что вот хочу прямо играть, тренироваться.

— Когда у тебя предсезонка начинается и с чего она обычно начнется после такого большого перерыва?

— Посмотрим. Начнётся уже скоро – где-то через недельку. С чего начнётся, не знаю – только с ОФП или с ОФП и тенниса.

— Ты сказал, что очень понравилось, много чего успел сделать. Может быть, ты уже задумал сделать в следующем ноябре что-то, что не успел в этом году?

— Нет, но для этого же не нужно ждать ноября. Здесь не про то, чтобы полететь куда-то, в какое-то место красивое, в котором я не был. Здесь больше про просто, блин, пожить вне тенниса. Увидеть, что такое жизнь вне корта.

От того, чтобы я полетел бы сейчас на месяц, условно, на пляж, на курорт лыжный, ещё что-то, что толку? Ты ничего не не узнал, не пожил, потратил просто время. В моём случае именно нужно было просто пожить обычной, нормальной жизнью. Убрать из себя теннисную жизнь. Увидеть жизнь, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».