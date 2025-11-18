Андрей Рублёв назвал плюсы проведения двухнедельных «Мастерсов»

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своём отношении к проведению «Мастерсов» длиной в две недели.

– Как ты относишься к двухнедельным «Мастерсам»? Отрицательно, положительно или тебе вообще всё равно?

– Никак. Есть свои плюсы, есть минусы. Смотря что рассматриваем.

– Очень много говорилось про минусы, что многие топ-игроки, как ты, не восстанавливаются, не отдыхают. А какие плюсы?

– Как раз таки наоборот – восстанавливаешься ты больше, потому что играешь две недели, у тебя больше выходных. Ты играешь матч, и у тебя минимум через день следующий, а иногда – через два дня, — сказал Рублёв на YouTube-канале «Больше!».