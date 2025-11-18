Коболли рассказал, как в Италии отреагировали на победу Синнера на Итоговом турнире

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о победе своего соотечественника второй ракетки мира Янника Синнера на Итоговом турнире ATP — 2025. В матче за титул он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Синнер одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5.

«В раздевалке сборной Италии было очень дружно, мы все сидели и болели за него в финале. Видеть его победителем было для нас большой гордостью», — сказал Коболли в интервью Sky Sports.

Помимо победы на Итоговом турнире — 2025, Синнер в 2025 году также стал чемпионом двух турниров серии «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон) и одержал победу на турнирах в Вене и Пекине.