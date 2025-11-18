Коболли рассказал, как в Италии отреагировали на победу Синнера на Итоговом турнире
22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли высказался о победе своего соотечественника второй ракетки мира Янника Синнера на Итоговом турнире ATP — 2025. В матче за титул он обыграл испанца Карлоса Алькараса. Синнер одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
Итоговый чемпионат ATP. Финал
16 ноября 2025, воскресенье. 20:15 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
2
Янник Синнер
Я. Синнер
«В раздевалке сборной Италии было очень дружно, мы все сидели и болели за него в финале. Видеть его победителем было для нас большой гордостью», — сказал Коболли в интервью Sky Sports.
Помимо победы на Итоговом турнире — 2025, Синнер в 2025 году также стал чемпионом двух турниров серии «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон) и одержал победу на турнирах в Вене и Пекине.
