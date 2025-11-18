Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пресс-служба Кубка Дэвиса — 2025 отреагировала на снятие Карлоса Алькараса

Пресс-служба Кубка Дэвиса — 2025 отреагировала на снятие Карлоса Алькараса
Комментарии

Пресс-служба Кубка Дэвиса — 2025 отреагировала на снятие первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с финальной части турнира. За сборную Испании в одиночном разряде сыграют Пабло Карреньо-Буста и Хауме Мунар. В 1/4 финала испанцы сразятся с командой Чехии.

«Мы будем скучать по тебе, Карлос, желаем тебе всего наилучшего в твоём восстановлении», — говорится в заявлении пресс-службы Кубка Дэвиса.

Алькарас получил травму по ходу финального матча на Итоговом турнире с итальянцем Янником Синнером (6:7 (4:7), 5:7). 7 ноября Алькарас прошёл МРТ-обследование, которое выявило отёк мышцы правого бедра. Сообщается, что существует риск разрыва мышцы, поэтому его команда приняла решение не рисковать.

Материалы по теме
Зверев дико отстал от Алькараса и Синнера в рейтинге. По очкам он ближе к 2189-й ракетке
Зверев дико отстал от Алькараса и Синнера в рейтинге. По очкам он ближе к 2189-й ракетке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android