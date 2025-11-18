Пресс-служба Кубка Дэвиса — 2025 отреагировала на снятие Карлоса Алькараса

Пресс-служба Кубка Дэвиса — 2025 отреагировала на снятие первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса с финальной части турнира. За сборную Испании в одиночном разряде сыграют Пабло Карреньо-Буста и Хауме Мунар. В 1/4 финала испанцы сразятся с командой Чехии.

«Мы будем скучать по тебе, Карлос, желаем тебе всего наилучшего в твоём восстановлении», — говорится в заявлении пресс-службы Кубка Дэвиса.

Алькарас получил травму по ходу финального матча на Итоговом турнире с итальянцем Янником Синнером (6:7 (4:7), 5:7). 7 ноября Алькарас прошёл МРТ-обследование, которое выявило отёк мышцы правого бедра. Сообщается, что существует риск разрыва мышцы, поэтому его команда приняла решение не рисковать.