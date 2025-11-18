Бывшая 17-я ракетка мира в паре Эрик Буторак станет новым директором US Open. Он заменит на данном посту Стэйси Алластер, который руководил турниром с 2020-го.

44-летний Буторак начал работать в USTA в 2016 году и сейчас является старшим директором Ассоциации по связям с игроками и развитию бизнеса. В 2022-м Эрик организовывал турнир в Цинциннати, в текущем сезоне он руководил обновлёнными микстами на US Open, которые получили множество положительных отзывов от поклонников тенниса. Ранее Буторак возглавлял Совет игроков ATP.

В мае 2026 года Алластер станет стратегическим советником организации USTA.