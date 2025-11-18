Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эрик Буторак станет новым директором US Open

Эрик Буторак станет новым директором US Open
Комментарии

Бывшая 17-я ракетка мира в паре Эрик Буторак станет новым директором US Open. Он заменит на данном посту Стэйси Алластер, который руководил турниром с 2020-го.

44-летний Буторак начал работать в USTA в 2016 году и сейчас является старшим директором Ассоциации по связям с игроками и развитию бизнеса. В 2022-м Эрик организовывал турнир в Цинциннати, в текущем сезоне он руководил обновлёнными микстами на US Open, которые получили множество положительных отзывов от поклонников тенниса. Ранее Буторак возглавлял Совет игроков ATP.

В мае 2026 года Алластер станет стратегическим советником организации USTA.

Материалы по теме
Синнер снова вошёл в топ-3 по призовым за сезон в истории
Истории
Синнер снова вошёл в топ-3 по призовым за сезон в истории
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android