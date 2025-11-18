«Мы очень хотим победить». Бергс — о перспективах Бельгии на Кубке Дэвиса — 2025
Бельгийский теннисист Зизу Бергс высказался о предстоящем матче со сборной Франции на Кубке Дэвиса — 2025.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
18 ноября 2025, вторник. 20:15 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Зизу Бергс
З. Бергс
«Да, на бумаге они сильнее нас. Однако я думаю, что в нашей команде много качеств. Мы доказали, что у нас есть парни, которые умеют хорошо играть в Кубке Дэвиса; это важно, потому что формат другой, атмосфера – тоже другая. С этой стороны мы будем готовы. Мы мотивированы, мы голодны, мы очень хотим победить. И у нас также есть хороший капитан, который может помочь нам своим опытом. Мне интересно», — сказал Бергс в интервью Tennis Actu.
Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.
