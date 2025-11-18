Скидки
«Мы не спешим». Фис — о восстановлении после травмы, из-за которой пропустил часть сезона

23-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис рассказал, как проходит его восстановление после повреждения спины.

«Я не испытываю никакого беспокойства из-за продолжения своей карьеры. Мне 21 год, мы не спешим. У меня впереди ещё 15 лет карьеры. Думаю, что нет ни одного теннисиста, который хотел бы сыграть со мной в первом круге в Австралии», — сказал Фис в интервью 20 minutes.

В сезоне-2025 теннисисту пришлось отказаться от участия в Уимблдоне, на US Open и на всех крупных хардовых турнирах второй половины сезона. 21-летний Фис — победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, чемпион юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде и финалист в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021).

