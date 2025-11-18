«Не спрашивайте меня, какой сегодня день». Циципас выложил пост во время отпуска

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях. Спортсмен досрочно завершил сезон-2025 и находится в отпуске.

«Не спрашивайте меня, какой сегодня день. Я просто плыву», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Циципас взял турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.