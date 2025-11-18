Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не спрашивайте меня, какой сегодня день». Циципас выложил пост во время отпуска

«Не спрашивайте меня, какой сегодня день». Циципас выложил пост во время отпуска
Комментарии

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый пост на своей странице в социальных сетях. Спортсмен досрочно завершил сезон-2025 и находится в отпуске.

«Не спрашивайте меня, какой сегодня день. Я просто плыву», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Циципас взял турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.

Материалы по теме
Синнер снова вошёл в топ-3 по призовым за сезон в истории
Истории
Синнер снова вошёл в топ-3 по призовым за сезон в истории
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android