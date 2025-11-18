Берреттини: на Кубке Дэвиса каждый игрок может удивить, потому что эмоции зашкаливают

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился ожиданиями от выступления на Кубке Дэвиса — 2025.

«Каждый матч будет сложным, но мы — настоящая команда. Для меня всегда честь представлять Италию в этом турнире. Я воспользуюсь этим моментом, чтобы восстановиться после некоторых проблем. Знаю, что каждая встреча будет сложной. Здесь неважен рейтинг. Каждый может удивить, потому что эмоции зашкаливают. Всегда есть теннисисты, которые превосходят ожидания», — сказал Берреттини на пресс-конференции.

Напомним, действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются именно теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.