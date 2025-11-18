Скидки
Рафаэль Коллиньон — Корентен Муте, результат матча 18 ноября 2025, счет 2:1, 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025

Коллиньон обыграл Муте в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса — 2025
Комментарии

86-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон одержал волевую победу в первом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025. В противостоянии с Францией он в трёх сетах одолел Корентена Муте. Поединков завершился со счётом 2:6, 7:5. 7:5.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
18 ноября 2025, вторник. 18:20 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
2 		7 7
         
Рафаэль Коллиньон
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 29 минут. За это время Коллиньон подал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Муте пять подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

