Коллиньон обыграл Муте в первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса — 2025

86-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон одержал волевую победу в первом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025. В противостоянии с Францией он в трёх сетах одолел Корентена Муте. Поединков завершился со счётом 2:6, 7:5. 7:5.

Встреча теннисистов продлилась 2 часа 29 минут. За это время Коллиньон подал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Муте пять подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.