«Очень верю в этих парней». Капитан сборной Италии по теннису — о Кубке Дэвиса

«Очень верю в этих парней». Капитан сборной Италии по теннису — о Кубке Дэвиса
Капитан сборной Италии по теннису Филиппо Воландри высказался о предстоящем розыгрыше турнира Кубка Дэвиса — 2025. За итальянскую команду не смогут выступить вторая ракетка мира Янник Синнер и девятый номер мирового рейтинга Лоренцо Музетти.

«Кубок Дэвиса — это не обычный турнир, но я очень верю в этих парней», — заявил Филиппо Воландри на пресс-конференции.

Напомним, действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются именно теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах. В текущем сезоне в одиночном разряде Италию представят 56-я ракетка мира Маттео Берреттини и 22-й номер рейтинга Флавио Коболли.

