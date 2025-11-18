Зизу Бергс обыграл Риндеркнеша и вывел Бельгию в полуфинал Кубка Дэвиса — 2025

Бельгийский теннисист Зизу Бергс одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6. Итоговый счёт в противостоянии Бельгии и Франции — 2-0.

Встреча теннисистов продлилась 1 час 33 минуты. За это время Бергс подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Риндеркнеша шесть подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.