Зизу Бергс обыграл Риндеркнеша и вывел Бельгию в полуфинал Кубка Дэвиса — 2025
Поделиться
Бельгийский теннисист Зизу Бергс одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6. Итоговый счёт в противостоянии Бельгии и Франции — 2-0.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
18 ноября 2025, вторник. 21:20 МСК
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|
|7 7
Зизу Бергс
З. Бергс
Встреча теннисистов продлилась 1 час 33 минуты. За это время Бергс подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Риндеркнеша шесть подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 ноября 2025
-
22:57
-
21:53
-
21:08
-
20:06
-
19:54
-
19:46
-
19:36
-
18:59
-
18:25
-
17:58
-
17:25
-
16:47
-
16:40
-
16:35
-
16:16
-
15:43
-
15:34
-
15:16
-
15:01
-
14:48
-
14:27
-
13:55
-
13:13
-
12:42
-
12:30
-
12:15
-
11:54
-
11:44
-
11:11
-
10:36
-
10:18
-
10:02
-
09:45
-
00:46
-
00:43