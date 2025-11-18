Скидки
Главная Теннис Новости

Зизу Бергс обыграл Риндеркнеша и вывел Бельгию в полуфинал Кубка Дэвиса — 2025

Комментарии

Бельгийский теннисист Зизу Бергс одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем в рамках 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6. Итоговый счёт в противостоянии Бельгии и Франции — 2-0.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
18 ноября 2025, вторник. 21:20 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 4
6 		7 7
         
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

Встреча теннисистов продлилась 1 час 33 минуты. За это время Бергс подал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Риндеркнеша шесть подач навылет, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

