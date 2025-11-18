Скидки
Кубок Дэвиса — 2025: результаты игрового дня 18 ноября

Сегодня, 18 ноября, в итальянской Болонье стартовала финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках первого игрового дня состоялся четвертьфинальный матч между сборными Франции и Бельгии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/4 финала. Результаты 18 ноября:

Корентен Муте (Франция) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:2, 5:7, 5:7;

Артур Риндеркнеш (Франция) — Зизу Бергс (Бельгия) — 3:6, 6:7.

Итоговый счёт в противостоянии Бельгии и Франции — 2-0. В полуфинале бельгийцы сразятся с победителями встречи Италия — Австрия. Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

Сетка Кубка Дэвиса - 2025
