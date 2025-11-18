Муте — после поражения в Кубке Дэвиса: когда ошибаюсь и проигрываю, то думаю, что я клоун

35-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте прокомментировал поражение от бельгийца Рафаэля Коллиньона в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса. Во втором сете француз неудачно выполнил дроп-шот, пытаясь сделать красивый удар между ног.

«Я уже выполнял подобные удары раньше, и люди считали это невероятным. А когда я промахиваюсь, они, конечно же, называют меня клоуном. Когда я ошибаюсь и проигрываю матч, то сам думаю, что я клоун. Мне следовало сделать что-то другое», — сказал Муте после поединка.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.