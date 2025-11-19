Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев начнёт сезон-2026 на турнире категории ATP-250 в Брисбене

Даниил Медведев начнёт сезон-2026 на турнире категории ATP-250 в Брисбене
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев примет участие на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Он выступит на данных соревнованиях в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии — 2026.

Турнир пройдёт с 5 по 11 января 2026 года. Действующим чемпионом соревнований чешский теннисист Иржи Легечка, который оказался сильнее американца Райлли Опелки.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев примет участие на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. В 2025 году Даниил Медведев взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия).

Материалы по теме
Медведев взял Итоговый пять лет назад и способен вернуться туда. Зрители его очень ждут
Медведев взял Итоговый пять лет назад и способен вернуться туда. Зрители его очень ждут
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android