Даниил Медведев начнёт сезон-2026 на турнире категории ATP-250 в Брисбене

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев примет участие на турнире категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). Он выступит на данных соревнованиях в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии — 2026.

Турнир пройдёт с 5 по 11 января 2026 года. Действующим чемпионом соревнований чешский теннисист Иржи Легечка, который оказался сильнее американца Райлли Опелки.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев примет участие на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. В 2025 году Даниил Медведев взял один титул на турнире ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан). Он также играл в финале травяного «пятисотника» в Галле (Германия).