Берреттини ответил, что готов сделать в случае победы на Кубке Дэвиса — 2025

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал, что готов сделать в случае победы на Кубке Дэвиса — 2025. За итальянскую команду не смогут выступить вторая ракетка мира Янник Синнер и девятый номер мирового рейтинга Лоренцо Музетти.

«У меня уже есть татуировка после победы в прошлом году, так что не знаю насчёт неё. Может, сделаю вторую. Я бы вряд ли побрился налысо, но почему бы не покраситься? Может быть, это можно будет сделать», — приводит слова Берреттини пресс-служба Кубка Дэвиса.

Напомним, действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются именно теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.