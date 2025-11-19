Скидки
Главная Теннис Новости

Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 19 ноября

Кубок Дэвиса — 2025: расписание игрового дня 19 ноября
Комментарии

Сегодня, 19 ноября, в итальянской Болонье продолжается финальная стадия Кубка Дэвиса — 2025. В рамках первого игрового дня пройдёт четвертьфинальный поединок между сборными Италии и Австрии.

Теннис. Кубок Дэвиса — 2025. 1/4 финала. Расписание 19 ноября (время — мск):

  • 18:00. Лоренцо Сонего (Италия) — Юрий Родионов (Австрия).
  • 19:30. Флавио Коболли (Италия) — Филип Мисолич (Австрия).

В случае равного счёта после двух матчей в одиночном разряде будет сыгран решающий матч в парном разряде.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.

