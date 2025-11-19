Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России по итогам четвёртого квартала 2025 года

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам четвёртого квартала 2025 года рейтинг возглавил Даниил Медведев.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам четвёртого квартала 2025 года занял Андрей Рублёв, на третьей строчке расположился Карен Хачанов.

Напомним, в нашем рейтинге по итогам четвёртого квартала 2025 года мы подводим итоги выступления теннисистов с 25 августа и до конца игрового 2025 года.

В расчёт берутся: