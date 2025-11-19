Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России по итогам четвёртого квартала 2025 года

Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России по итогам четвёртого квартала 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисистов по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам четвёртого квартала 2025 года рейтинг возглавил Даниил Медведев.

Второе место в рейтинге «Чемпионата» по итогам четвёртого квартала 2025 года занял Андрей Рублёв, на третьей строчке расположился Карен Хачанов.

Напомним, в нашем рейтинге по итогам четвёртого квартала 2025 года мы подводим итоги выступления теннисистов с 25 августа и до конца игрового 2025 года.

В расчёт берутся:

  • текущий рейтинг теннисиста;
  • насколько он сумел взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смог добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • каких серьёзных соперников ему удалось обыграть за этот период.
Материалы по теме
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025 года
Лучший теннисист России – Даниил Медведев! Рейтинг «Чемпионата»: 4-й квартал 2025 года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android