Зверев — о Кубке Дэвиса: хочется пойти по стопам Синнера. У нас отличные шансы

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от финальной стадии Кубка Дэвиса — 2025. В четвертьфинале сборная Германии сыграет с Аргентиной.

«Конечно, хочется пойти по стопам Янника [Синнера] и остальных ребят. То, чего они добились за последние два года, невероятно. Думаю, у всех был долгий сезон перед тем, как добраться сюда, но я рад быть с товарищами по команде.

У нас отличная команда, и мы все с нетерпением ждём начала соревнований на этой неделе. Честно говоря, думаю, что у нас есть отличные шансы в предстоящих матчах, и, надеюсь, мы сможем это доказать», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул во главе с Янником Синнером два раза подряд — в 2023 и 2024 годах.