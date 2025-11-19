Скидки
«Возможно, это способ вновь обрести радость на корте». Жабер — о беременности
Бывшая вторая ракетка мира, финалистка трёх турниров «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась о своей беременности и программе поддержки матерей WTA.

«Если бы я выиграла финал Уимблдона в 2023 году, я могла бы сразу же родить ребёнка, но эта мечта рассеялась. Меня мучили страхи. Мы планировали самое сладкое возвращение в нашей жизни… в апреле к команде присоединится ребёнок! Это нас удивило, и сначала мы не могли поверить, но были в восторге.

Программа для матерей просто потрясающая, и я хочу поблагодарить PIF и WTA за то, что они сделали её возможной. Я поговорила с представителями PIF в Саудовской Аравии и, думаю, это очень поможет нам, и, конечно же, мне. Буду участвовать и надеюсь, что это облегчит моё возвращение.

Я не ухожу на пенсию, как многие думали, когда-нибудь вернусь. Возможно, это способ вновь обрести радость на корте, ведь видеть невинность детей… нет ничего лучше. Возможно, это напомнит мне о моей юности и о том, как много веселья я получала от этого», — приводит слова Жабер The National.

