Главная Теннис Новости

Ллейтон Хьюитт с сыном Крузом одержали победу в парном разряде на «челленджере»

Комментарии

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 44-летний австралийский теннисист Ллейтон Хьюитт победил в матче первого круга на «челленджере» в Сиднее (Австралия) в парном разряде со своим 16-летним сыном Крузом Хьюиттом.

Отец и сын Хьюитты одержали разгромную победу над соотечественниками Хейденом Джонсом и Павле Маринковым со счётом 6:1, 6:0. Матч продолжался 48 минут.

Во втором круге Ллейтон и Круз Хьюитты сыграют с ещё одной австралийской парой Калум Паттерджилл/Дэйн Суини.

Круз Хьюитт занимает 759-ю строчку мирового рейтинга ATP. Ллейтон завершил карьеру в 2016 году в одиночном разряде, последний парный матч провёл в 2020 году.

