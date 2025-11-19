«Продолжаем работать». Алькарас — о возможном запуске именного логотипа совместно с Nike

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, планировалась ли презентация его именного логотипа в сотрудничестве с популярным брендом одежды и обуви Nike во время Итогового чемпионата ATP.

«Это были фейковые новости, если честно. Я продолжаю работать над этим, у нас было несколько встреч, и мы на правильном пути, чтобы как можно скорее получить уникальный логотип. Всё, что могу сказать — мы продолжаем работать, чтобы добиться этого в ближайшее время», — приводит слова Алькараса Punto de Break.

Ранее именные логотипы создавались для Рафаэля Надаля и Роджера Федерера.