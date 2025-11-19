Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это очень страшно». Хольгер Руне назвал причину разрыва ахилла

«Это очень страшно». Хольгер Руне назвал причину разрыва ахилла
Аудио-версия:
Комментарии

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне заявил, что усталость стала главной причиной его травмы, полученной месяц назад. На турнире в Стокгольме (Швеция) он порвал ахиллово сухожилие.

«Этого не должно было случиться – это просто невозможно. Мне 22 года, я здоров и силён, и всё же это случилось. Я не верю в невезение в спорте. Всё происходит не просто так, у всего есть объяснение.

Главная причина этой травмы – усталость, и это очень страшно для всей спортивной индустрии. Спорт – это развлечение, и мы любим развлекать – мы любим то, что людям нравится смотреть, как мы играем.

Просто нужно прислушиваться к своему телу. Это может быть очень сложно, когда ты так же сильно любишь теннис, как я, любишь игру, турниры и болельщиков», — приводит слова Руне Tennis365.

Материалы по теме
«Это именно та пощёчина, которая мне была нужна». Хольгер Руне — о своей травме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android