«Это очень страшно». Хольгер Руне назвал причину разрыва ахилла

15-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне заявил, что усталость стала главной причиной его травмы, полученной месяц назад. На турнире в Стокгольме (Швеция) он порвал ахиллово сухожилие.

«Этого не должно было случиться – это просто невозможно. Мне 22 года, я здоров и силён, и всё же это случилось. Я не верю в невезение в спорте. Всё происходит не просто так, у всего есть объяснение.

Главная причина этой травмы – усталость, и это очень страшно для всей спортивной индустрии. Спорт – это развлечение, и мы любим развлекать – мы любим то, что людям нравится смотреть, как мы играем.

Просто нужно прислушиваться к своему телу. Это может быть очень сложно, когда ты так же сильно любишь теннис, как я, любишь игру, турниры и болельщиков», — приводит слова Руне Tennis365.