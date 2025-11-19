Бывшая девятая ракетка мира назвала Синнера самым ментально сильным игроком в ATP-туре

Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович назвала четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера самым сильным игроком с точки зрения психологии.

«Несмотря на [трёхмесячное] отсутствие, Синнер почти закончил год на первом месте, что само по себе невероятно. Команда поддерживала его во время дисквалификации: ему не разрешали тренироваться в официальных клубах, только в частном порядке, и не с действующими игроками. Невероятно сложные условия. Его возвращение в финале в Риме было невероятным. Для меня он самый ментально сильный игрок во всём туре», — приводит слова Петкович We love tennis.