Янник Синнер отреагировал на слухи о возможной помолвке со своей девушкой

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал информацию о возможной помолвке со своей девушкой, датской моделью Лайлой Хасанович, после того, как она опубликовала в соцсетях фотографию с кольцом.

«Кольцо, которое Лайла показывала в социальных сетях? Приложил ли я к этому руку? Нет-нет», — приводит слова Синнера Tennis365.

Первые слухи об отношениях 25-летней Хасанович и 24-летнего Синнера появились летом 2025 года. Модель была замечена на US Open — 2025, её и Синнера также видели на улицах Монте-Карло (Монако). Хасанович присутствовала на победном для Синнера Итоговом турнире ATP — 2025 в Турине (Италия).