Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: этот год будет совсем другим. Вероятно, появится игрок, который догонит нас

Алькарас: этот год будет совсем другим. Вероятно, появится игрок, который догонит нас
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признал, что он и четырёхкратный чемпион мэйджоров, второй номер рейтинга итальянец Янник Синнер задали стандарт в мужском теннисе в этом году.

«Конечно, мы видим рейтинги, очки. Янник [Синнер] и я были выше всех остальных, но каждый год немного отличается. Между сезонами есть предсезонка, и за этот месяц тренировок можно улучшить все аспекты своей игры — физическую форму и теннисные навыки. Этот год будет совсем другим. Вероятно, появится другой игрок, который догонит нас, будет играть действительно хорошо и побеждать. Не знаю, посмотрим», — приводит слова Алькараса The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Карлос Алькарас назвал двух игроков, которые впечатлили его в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android