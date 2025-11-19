Алькарас: этот год будет совсем другим. Вероятно, появится игрок, который догонит нас

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признал, что он и четырёхкратный чемпион мэйджоров, второй номер рейтинга итальянец Янник Синнер задали стандарт в мужском теннисе в этом году.

«Конечно, мы видим рейтинги, очки. Янник [Синнер] и я были выше всех остальных, но каждый год немного отличается. Между сезонами есть предсезонка, и за этот месяц тренировок можно улучшить все аспекты своей игры — физическую форму и теннисные навыки. Этот год будет совсем другим. Вероятно, появится другой игрок, который догонит нас, будет играть действительно хорошо и побеждать. Не знаю, посмотрим», — приводит слова Алькараса The Tennis Gazette.