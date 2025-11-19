Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас назвал двух игроков, которые впечатлили его в сезоне-2025

Карлос Алькарас назвал двух игроков, которые впечатлили его в сезоне-2025
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал канадца Феликса Оже-Альяссима и немца Александра Зверева игроками, которые впечатлили его в 2025 году.

«Например, Феликс [Оже-Альяссим] играет здорово, или, по крайней мере, закончил играть на высоком уровне. [Александр] Зверев всегда возвращается очень сильным по всем позициям. Я думаю, он понимает, что ему нужно делать в следующем сезоне. Есть ещё несколько игроков, которые всегда представляют большую опасность, и нам нужно быть очень сосредоточенными на них. Думаю, что впереди нас ждёт очень интересный год», — приводит слова Алькараса The Tennis Gazette.

Материалы по теме
«Продолжаем работать». Алькарас — о возможном запуске именного логотипа совместно с Nike
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android