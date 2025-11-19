Скидки
Даниил Медведев и Елена Рыбакина сыграют в Мировой теннисной лиге в Индии в декабре

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев примут участие на Мировой теннисной лиге — 2025 (WTL). Турнир стартует 17 декабря в Бангалоре (Индия) и пройдёт до 20 декабря.

Помимо Медведева и Рыбакиной на турнире в 2025 году также примут участие австралиец Ник Кирьос, испанка Паула Бадоса, французы Гаэль Монфис и Артюр Фис, полька Магда Линетт, украинка Марта Костюк и представители Индии Рохан Бопанна и Сумит Нагал.

«Я очень много слышала о теннисной культуре в Индии, и очень рада дебютировать здесь, в WTL. У лиги захватывающий формат, и я готова наслаждаться каждым моментом на корте вместе со своей командой», — приводит слова Рыбакиной India Today.

Даниил Медведев признан лучшим теннисистом России по итогам четвёртого квартала 2025 года
