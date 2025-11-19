Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Роджер Федерер будет введён в Зал славы тенниса в 2026 году

Роджер Федерер будет введён в Зал славы тенниса в 2026 году
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер будет включен в международный Зал славы тенниса в 2026 году. Об этом сообщил официальный сайт Зала славы.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.

В 2025 году в Зал славы была введена пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова. Ранее в международный Зал теннисной славы были введены россияне Евгений Кафельников и Марат Сафин.

Материалы по теме
Ллейтон Хьюитт с сыном Крузом одержали победу в парном разряде на «челленджере»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android