Роджер Федерер будет введён в Зал славы тенниса в 2026 году

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер будет включен в международный Зал славы тенниса в 2026 году. Об этом сообщил официальный сайт Зала славы.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.

В 2025 году в Зал славы была введена пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова. Ранее в международный Зал теннисной славы были введены россияне Евгений Кафельников и Марат Сафин.