Теннис

Роджер Федерер отреагировал на включение в Зал теннисной славы

Роджер Федерер отреагировал на включение в Зал теннисной славы
20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер оценил включение в Зал теннисной славы в 2026 году.

«Для меня огромная честь быть включённым в Международный зал теннисной славы и стоять рядом со многими великими чемпионами этого вида спорта.

На протяжении всей своей карьеры я всегда ценил историю тенниса и пример тех, кто был до меня. Я с нетерпением жду поездки в Ньюпорт в августе следующего года, чтобы отпраздновать этот особенный момент вместе с теннисным сообществом», — сказал Федерер в видео на YouTube-канале Зала славы.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году. В голосовании он обошёл чемпиона US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и двукратную победительницу турниров «Большого шлема» россиянку Светлану Кузнецову.

