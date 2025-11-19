Скидки
«Предсказываю, что его ждёт много хорошего». Алькарас — о прогрессе Фонсеки

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил прогресс 19-летнего бразильца Жоао Фонсеки (24-й в рейтинге) в сезоне-2025.

«Он особенный игрок. У него потрясающая сила ударов и отличная подача, с которой мне было сложнее всего, когда я только начал играть. У него также потрясающий форхенд, и думаю, что ему больше всего нужно совершенствоваться в движении, но он будет совершенствовать его постепенно.

То, чего он добился в этом году, действительно впечатляет. Попадание в топ-25 — выдающееся достижение, и я думаю, что в ближайшие два года он значительно продвинется вперёд. Посмотрим, как он справится с давлением, но я предсказываю, что его ждёт много хорошего, и вполне возможно, что в будущем он сможет войти в тройку лучших. Для него крайне важно попасть туда и усердно работать, чтобы оставаться среди лучших», — приводит слова Алькараса O Globo .

