Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик поделился фото с семьёй с отдыха в Швейцарии

Александр Бублик поделился фото с семьёй с отдыха в Швейцарии
Комментарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в социальных сетях поделился фотографиями с отдыха с семьёй из Швейцарии.

Фото: Из личного архива Александра Бублика

Фото: Из личного архива Александра Бублика

Фото: Из личного архива Александра Бублика

Фото: Из личного архива Александра Бублика

«Жизнь есть жизнь», — подписал снимки Бублик.

Александр Бублик в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия). На турнирах «Большого шлема» казахстанский спортсмен на Australian Open и Уимблдоне проиграл в первом круге, на «Ролан Гаррос» дошёл до четвертьфинала, на US Open — до четвёртого круга.

Бублик примет участие на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. Он сыграет за команду «Львов».

Материалы по теме
«Нельзя общаться». Дубов в беседе с Бубликом — о взаимодействии на шахматных турнирах
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android