Александр Бублик поделился фото с семьёй с отдыха в Швейцарии

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в социальных сетях поделился фотографиями с отдыха с семьёй из Швейцарии.

Фото: Из личного архива Александра Бублика

«Жизнь есть жизнь», — подписал снимки Бублик.

Александр Бублик в этом сезоне завоевал титулы на турнирах ATP-250 в Гштааде (Швейцария), Ханчжоу (Китай), ATP-500 в Галле (Германия) и Кицбюэле (Австрия). На турнирах «Большого шлема» казахстанский спортсмен на Australian Open и Уимблдоне проиграл в первом круге, на «Ролан Гаррос» дошёл до четвертьфинала, на US Open — до четвёртого круга.

Бублик примет участие на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт с 29 по 30 ноября в Санкт-Петербурге. Он сыграет за команду «Львов».