«В каком-то смысле он нам очень нужен». Феррер — о снятии Алькараса с Кубка Дэвиса

«В каком-то смысле он нам очень нужен». Феррер — о снятии Алькараса с Кубка Дэвиса
Капитан сборной Испании на Кубке Дэвиса Давид Феррер высказался о снятии шестикратного чемпиона турниров «Большого шлема», лидера мирового рейтинга Карлоса Алькараса с финала Кубка Дэвиса — 2025.

«Вчера был тяжёлый день. Конечно, сначала думали, что Карлос сможет сыграть, но после МРТ и разговора с доктором, с Анхелем Которро, он сказал, что это будет нелегко. Речь идёт о очень важном игроке — первом номере в мире, знаю, в каком-то смысле он нам очень нужен для победы на Кубке Дэвиса… Однако Карлос не сможет быть с нами. Это было тяжело, но сегодняшнее утро уже другое. Всегда считал, что с такого рода проблемами я справляюсь хорошо: с течением времени видишь, какие решения можно принять. К тому же вижу своих игроков на тренировках, они очень и очень мотивированы, это вселяет уверенность, ведь с этим форматом всё становится более равным. Я верю. Сегодня верю, завтра больше, а в четверг буду просто полон мотивации (улыбается). Такой у меня характер, он останется таким», — приводит слова Феррера Punto de Break.

Пресс-служба Кубка Дэвиса — 2025 отреагировала на снятие Карлоса Алькараса
