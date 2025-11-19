Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер: колену стало лучше, сейчас я снова больше играю в теннис

Федерер: колену стало лучше, сейчас я снова больше играю в теннис
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей текущей игровой форме. Он завершил карьеру в 2022 году.

«Моему колену стало лучше, сейчас я снова играю гораздо больше в теннис. Поскольку мои дети теперь играют чаще и лучше, я время от времени присоединяюсь к ним. Моя цель по-прежнему — снова сыграть несколько выставочных матчей. Возможно, что-то изменится в 2026 году.

Сейчас я провожу мини-подготовку до конца года. Может быть, позвоню Пьеру (Паганини, давний тренер Федерера по физподготовке. — Прим. «Чемпионата») и спрошу: «Что именно мне теперь делать? Я всё забыл». (смеётся) Да, я, наверное, позвоню ему на следующей неделе!» — приводит слова Федерера We love tennis.

Материалы по теме
Роджер Федерер будет введён в Зал славы тенниса в 2026 году
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android