Федерер: колену стало лучше, сейчас я снова больше играю в теннис

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о своей текущей игровой форме. Он завершил карьеру в 2022 году.

«Моему колену стало лучше, сейчас я снова играю гораздо больше в теннис. Поскольку мои дети теперь играют чаще и лучше, я время от времени присоединяюсь к ним. Моя цель по-прежнему — снова сыграть несколько выставочных матчей. Возможно, что-то изменится в 2026 году.

Сейчас я провожу мини-подготовку до конца года. Может быть, позвоню Пьеру (Паганини, давний тренер Федерера по физподготовке. — Прим. «Чемпионата») и спрошу: «Что именно мне теперь делать? Я всё забыл». (смеётся) Да, я, наверное, позвоню ему на следующей неделе!» — приводит слова Федерера We love tennis.