«Я бы никогда так не поступил». Коллиньон отреагировал на поступок Муте на Кубке Дэвиса

86-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон прокомментировал грубую ошибку своего соперника француза Корентена Муте в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025. Поединок завершился со счётом 2:6, 7:5. 7:5 в пользу бельгийца. Во втором сете француз неудачно выполнил дроп-шот, пытаясь сделать красивый удар между ног.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
18 ноября 2025, вторник. 18:20 МСК
Корентен Муте
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 5
2 		7 7
         
Рафаэль Коллиньон
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон

«Я играл не очень хорошо, было трудно выиграть, но после этого динамика изменилась. В третьем сете играл гораздо лучше. Правда в том, что я не понимал, почему он так сделал, я бы никогда так не поступил. Единственное, что хотел сделать, — это поблагодарить его», — сказал Коллиньон на пресс-конференции.

