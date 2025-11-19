«Я бы никогда так не поступил». Коллиньон отреагировал на поступок Муте на Кубке Дэвиса

86-я ракетка мира бельгийский теннисист Рафаэль Коллиньон прокомментировал грубую ошибку своего соперника француза Корентена Муте в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025. Поединок завершился со счётом 2:6, 7:5. 7:5 в пользу бельгийца. Во втором сете француз неудачно выполнил дроп-шот, пытаясь сделать красивый удар между ног.

«Я играл не очень хорошо, было трудно выиграть, но после этого динамика изменилась. В третьем сете играл гораздо лучше. Правда в том, что я не понимал, почему он так сделал, я бы никогда так не поступил. Единственное, что хотел сделать, — это поблагодарить его», — сказал Коллиньон на пресс-конференции.