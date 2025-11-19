Легечка — о снятии Алькараса: для Испании отсутствие Карлоса меняет картину

17-я ракетка мира чешский теннисист Иржи Легечка поделился мнением, насколько изменились шансы сборной Чехии в четвертьфинале Кубка Дэвиса в матче с Испанией, после того как стало известно о снятии Карлоса Алькараса с соревнований.

«Очевидно, что мы заметили изменения. Разница действительно большая для испанской команды. Для меня лично подготовка никак не изменилась. Мы знаем, что должны делать, знаю, как мне готовиться, но, конечно, есть маленькие детали, которые немного отличаются. Количество часов на корте, усилия — всё это осталось прежним.

Все понимали, что для команды вроде Испании отсутствие Карлоса меняет картину. С этим все согласны. Но не думаю, что здесь можно говорить о фаворите или не фаворите.

На бумаге мы, возможно, теперь чуть сильнее, но в Кубке Дэвиса это не имеет значения. Это уникальная конкуренция, где такие различия не играют роли. Главное — чувствовать себя уверенно на корте, показывать свою лучшую игру и не думать о том, кто по ту сторону сетки, просто играть хорошо. Так мы сможем помочь команде», – приводит слова Легечки Punto De Break.