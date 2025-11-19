«Джокович ещё играет». Алькарас — о смене эпох в теннисе

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, считает ли он, что в теннисе прошла смена эпохи «Большой тройки», к которой относят Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, на эпоху Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

– В 2023 году, когда ты выиграл первый из двух титулов на Уимблдоне, сказал, что смены эпохи быть не может, пока играют Рафа Надаль и Новак Джокович. Ты и Янник Синнер поделили между собой последние восемь титулов «Большого шлема». Происходит смена эпох? Мы уже в эпохе Алькараса и Синнера?

– Джокович всё ещё играет. Годы идут, но Новак по-прежнему здесь: он номер четыре в мире и дошёл до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема». У него всё ещё есть уровень и мотивация, потому что физически Джокович может себе позволить продолжать бороться и оставаться на самом верху. Верно, что в последние годы и Янник, и я были более заметны — вместе с другими, но в основном мы вдвоём. Возможно, действительно происходит переход к новому поколению, – приводит слова Алькараса Marca.