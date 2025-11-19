Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Джокович ещё играет». Алькарас — о смене эпох в теннисе

«Джокович ещё играет». Алькарас — о смене эпох в теннисе
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, считает ли он, что в теннисе прошла смена эпохи «Большой тройки», к которой относят Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, на эпоху Янника Синнера и Карлоса Алькараса.

– В 2023 году, когда ты выиграл первый из двух титулов на Уимблдоне, сказал, что смены эпохи быть не может, пока играют Рафа Надаль и Новак Джокович. Ты и Янник Синнер поделили между собой последние восемь титулов «Большого шлема». Происходит смена эпох? Мы уже в эпохе Алькараса и Синнера?
– Джокович всё ещё играет. Годы идут, но Новак по-прежнему здесь: он номер четыре в мире и дошёл до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема». У него всё ещё есть уровень и мотивация, потому что физически Джокович может себе позволить продолжать бороться и оставаться на самом верху. Верно, что в последние годы и Янник, и я были более заметны — вместе с другими, но в основном мы вдвоём. Возможно, действительно происходит переход к новому поколению, – приводит слова Алькараса Marca.

Материалы по теме
Зверев дико отстал от Алькараса и Синнера в рейтинге. По очкам он ближе к 2189-й ракетке
Зверев дико отстал от Алькараса и Синнера в рейтинге. По очкам он ближе к 2189-й ракетке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android