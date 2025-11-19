Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, когда в последний раз плакал из-за тенниса.

– Когда вы в последний раз плакали из-за тенниса?

– В Майами. Да, в Майами.

– В вашей команде есть психолог — Изабель Балагер. Много ли вы с ней говорите. О чём?

– Всё меньше. Это такие отношения, в которых Хуанхи и Саму (Хуан-Карлос Ферерро и Самуэль Лопес, тренеры Алькараса. – Прим. «Чемпионата») много с ней обсуждают, дают указания, а затем уже передают их мне на корте. Я говорю с ней, когда мне нужно выговориться. К счастью, после Майами у меня не возникало такого ощущения — всё шло очень хорошо, прекрасно себя чувствовал как на площадке, так и за её пределами, — приводит слова Алькараса Marca.