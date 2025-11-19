Пегула — о работе Джоковича и Маррея: было интересно наблюдать за их взаимодействием

Финалистка US Open – 2024, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала о своих наблюдениях за взаимодействием серба Новака Джоковича и Энди Маррея во время Australian open – 2025, когда британец был тренером теннисиста.

«Я точно помню, кажется, Австралия была их первым турниром, и Новак сидел на велотренажёре, а Энди был рядом, Джокович говорил ему о своём выборе позиции на корте, о том, что ему следует делать.

Сижу и думаю: «О чём они вообще могут говорить? Новак делает всё прекрасно. О чём может идти речь? Они такие крутые. Как это вообще может что-то изменить?» Но наблюдать, как они так взаимодействуют, было очень интересно», – сказала Пегула во время записи подкаста The Player’s Box.