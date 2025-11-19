Испанский теннисист 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль провёл тренировку спустя год после завершения карьеры. Его соперницей стала представительница Филиппин Александра Эала.

«Спустя год я снова опробовал себя на теннисном корте! Было здорово потренироваться с Александрой Эалой! В следующий раз я буду сильнее», — написал Надаль на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в октябре 2024 года 39-летний Рафаэль Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру. Испанец за карьеру выиграл 92 титула в одиночном разряде, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема» и 36 — на турнирах серии «Мастерс».