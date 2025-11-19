Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер назвал топ-4 любимых фильма

Янник Синнер назвал топ-4 любимых фильма
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер назвал четыре своих любимых фильма.

– Назови топ-4 любимых фильма.
– О, у меня нет четырёх… Пусть будет «Топ Ган», «Гладиатор», «Формула – 1», люблю автомобили, так что пусть будет «Форсаж», – сказал Синнер в видео, размещённом в аккаунте Letterboxd в социальной сети Х.

В сезоне-2025 Синнер одержал победу на двух турнирах «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон), стал чемпионом Итогового турнира АТР, а также завоевал титулы на турнирах в Вене и Пекине. Кроме того, Синнер стал лидером по сумме призовых, заработанных за сезон ($ 19 120 641).

Материалы по теме
У Синнера и Алькараса почти по $ 20 млн за сезон. Оторвались ещё мощнее, чем в рейтинге
У Синнера и Алькараса почти по $ 20 млн за сезон. Оторвались ещё мощнее, чем в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android