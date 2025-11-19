Янник Синнер назвал топ-4 любимых фильма

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер назвал четыре своих любимых фильма.

– Назови топ-4 любимых фильма.

– О, у меня нет четырёх… Пусть будет «Топ Ган», «Гладиатор», «Формула – 1», люблю автомобили, так что пусть будет «Форсаж», – сказал Синнер в видео, размещённом в аккаунте Letterboxd в социальной сети Х.

В сезоне-2025 Синнер одержал победу на двух турнирах «Большого шлема» (Australian Open и Уимблдон), стал чемпионом Итогового турнира АТР, а также завоевал титулы на турнирах в Вене и Пекине. Кроме того, Синнер стал лидером по сумме призовых, заработанных за сезон ($ 19 120 641).