«Было очень тяжело и печально». Алькарас — о последнем матче в карьере Надаля

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие эмоции испытал после поражения сборной Испании в матче с Нидерландами в 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2025, когда понял, что встреча Рафаэля Надаля с Ботиком ван де Зандсхулпом (4:6, 4:6) стала последней в карьере легендарного испанца.

– Это было очень тяжело и печально. Я выиграл свой одиночный матч, но в паре мы проиграли, чувствую ответственность. Сложный момент. Но проигрыш в паре вместе с ним на Олимпиаде в Париже был ещё тяжелее.

– То поражение стало одним из самых грустных моментов?

– Да, без сомнений. После матча я был в полном упадке, – приводит слова Алькараса Marca.