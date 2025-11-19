«Было очень тяжело и печально». Алькарас — о последнем матче в карьере Надаля
Поделиться
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие эмоции испытал после поражения сборной Испании в матче с Нидерландами в 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2025, когда понял, что встреча Рафаэля Надаля с Ботиком ван де Зандсхулпом (4:6, 4:6) стала последней в карьере легендарного испанца.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
– Это было очень тяжело и печально. Я выиграл свой одиночный матч, но в паре мы проиграли, чувствую ответственность. Сложный момент. Но проигрыш в паре вместе с ним на Олимпиаде в Париже был ещё тяжелее.
– То поражение стало одним из самых грустных моментов?
– Да, без сомнений. После матча я был в полном упадке, – приводит слова Алькараса Marca.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 ноября 2025
-
19:49
-
19:35
-
18:55
-
18:28
-
18:11
-
17:45
-
17:19
-
17:14
-
16:53
-
16:50
-
15:47
-
14:58
-
14:41
-
14:29
-
14:15
-
13:16
-
13:05
-
12:38
-
12:28
-
12:11
-
11:10
-
10:51
-
10:38
-
10:37
-
10:03
-
09:46
-
09:27
-
09:17
-
00:52
-
00:00
- 18 ноября 2025
-
23:48
-
23:31
-
22:57
-
21:53
-
21:08