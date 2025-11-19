Скидки
Теннис

«Было очень тяжело и печально». Алькарас — о последнем матче в карьере Надаля

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какие эмоции испытал после поражения сборной Испании в матче с Нидерландами в 1/4 финала Кубка Дэвиса – 2025, когда понял, что встреча Рафаэля Надаля с Ботиком ван де Зандсхулпом (4:6, 4:6) стала последней в карьере легендарного испанца.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

– Это было очень тяжело и печально. Я выиграл свой одиночный матч, но в паре мы проиграли, чувствую ответственность. Сложный момент. Но проигрыш в паре вместе с ним на Олимпиаде в Париже был ещё тяжелее.

– То поражение стало одним из самых грустных моментов?
– Да, без сомнений. После матча я был в полном упадке, – приводит слова Алькараса Marca.

