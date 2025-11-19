Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Энди Маррей отреагировал на выход сборной Шотландии на чемпионат мира

Энди Маррей отреагировал на выход сборной Шотландии на чемпионат мира
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился эмоциями после победы Шотландии над Данией (4:2) в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 6-й тур
18 ноября 2025, вторник. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
4 : 2
Дания
1:0 Мактоминей – 3'     1:1 Хойлунд – 57'     2:1 Шанклэнд – 78'     2:2 Доргу – 82'     3:2 Тирни – 90+3'     4:2 Маклин – 90+8'    
Удаления: нет / Кристенсен – 62'

«Даааа! Шотландия непоколебима! Северная Америка, мы идём!» — написал Маррей на своей странице в социальных сетях.

В ночь на 19 ноября завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Дании. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч закончился победой хозяев поля счётом 4:2, что позволило шотландцам гарантировать участие в ЧМ-2026.

Материалы по теме
Развязки лучше в последний день отбора ЧМ не придумаешь! Чудо Шотландии на 90+3-й минуте!
Видео
Развязки лучше в последний день отбора ЧМ не придумаешь! Чудо Шотландии на 90+3-й минуте!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android