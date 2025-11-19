Энди Маррей отреагировал на выход сборной Шотландии на чемпионат мира

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился эмоциями после победы Шотландии над Данией (4:2) в матче 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Даааа! Шотландия непоколебима! Северная Америка, мы идём!» — написал Маррей на своей странице в социальных сетях.

В ночь на 19 ноября завершился матч 6-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Дании. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия). Матч закончился победой хозяев поля счётом 4:2, что позволило шотландцам гарантировать участие в ЧМ-2026.