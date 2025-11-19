Маттео Берреттини обыграл Юрия Родионова в 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025
56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл австрийца Юрия Родионова в первом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2025, среда. 18:20 МСК
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Юрий Родионов
Ю. Родионов
Встреча продлилась 1 час 47 минут. За это время Берреттини сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Родионова четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
Напомним, действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах. В текущем розыгрыше за итальянскую команду не смогут выступить вторая ракетка мира Янник Синнер и девятый номер мирового рейтинга Лоренцо Музетти.
