Теннис

Маттео Берреттини — Юрий Родионов, результат матча 19 ноября 2025, счет 2:0, 1/4 финала Кубка Дэвиса

Маттео Берреттини обыграл Юрия Родионова в 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025
Комментарии

56-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини обыграл австрийца Юрия Родионова в первом матче 1/4 финала Кубка Дэвиса — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:6.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2025, среда. 18:20 МСК
Маттео Берреттини
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 4
         
Юрий Родионов
Австрия
Юрий Родионов
Ю. Родионов

Встреча продлилась 1 час 47 минут. За это время Берреттини сделал семь эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх. На счету Родионова четыре эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Напомним, действующими чемпионами Кубка Дэвиса являются теннисисты из Италии. Они выигрывали титул два раза подряд — в 2023 и 2024 годах. В текущем розыгрыше за итальянскую команду не смогут выступить вторая ракетка мира Янник Синнер и девятый номер мирового рейтинга Лоренцо Музетти.

