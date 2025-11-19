Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стефанос Циципас рассказал, с каких слов начинается дружба с жителями Лос-Анджелеса

Стефанос Циципас рассказал, с каких слов начинается дружба с жителями Лос-Анджелеса
Комментарии

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал забавное наблюдение о дружеских отношениях жителей Лос-Анджелеса. Спортсмен досрочно завершил сезон-2025 и находится в отпуске.

«Каждая дружба в Лос-Анджелесе начинается со слов «мы должны сотрудничать», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.

Материалы по теме
У Синнера и Алькараса почти по $ 20 млн за сезон. Оторвались ещё мощнее, чем в рейтинге
У Синнера и Алькараса почти по $ 20 млн за сезон. Оторвались ещё мощнее, чем в рейтинге
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android