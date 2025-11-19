Стефанос Циципас рассказал, с каких слов начинается дружба с жителями Лос-Анджелеса

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал забавное наблюдение о дружеских отношениях жителей Лос-Анджелеса. Спортсмен досрочно завершил сезон-2025 и находится в отпуске.

«Каждая дружба в Лос-Анджелесе начинается со слов «мы должны сотрудничать», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

В сезоне-2025 Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.