Андрей Рублёв назвал четыре любимых фильма

16-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, какие четыре фильма он может назвать своими любимыми.

«Окей, топ-4 моих любимых фильмов. Первый – «По соображениям совести». Когда летел из Гонконга, смотрел «28 лет спустя». Потом «Как приручить дракона». Также смотрел этот фильм во время перелёта, но мультик тоже классный, даже для взрослых. Ещё один фильм остался… «Как приручить дракона – 2», – сказал Рублёв в видео, размещённом в аккаунте Letterboxd в социальной сети Х.

В сезоне-2025 Андрей Рублёв стал победителем турнира АТР-500 в Дохе. Также россиянин играл в финале турнира в Гамбурге (Германия). На турнирах «Большого шлема» россиянин добирался до четвёртых кругов на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и US Open.