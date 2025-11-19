Скидки
«У него потрясающее чувство юмора». Пегула — о знакомстве с Сафиным

«У него потрясающее чувство юмора». Пегула — о знакомстве с Сафиным
Комментарии

Финалистка US Open – 2024, пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о возвращении в тур Марата Сафина, который в сезоне-2025 тренировал Андрея Рублёва.

«Марат вернулся в тур в роли весельчака. Его камбэк оказался невероятно ярким. Ему действительно всё равно, что о нём подумают. Именно поэтому он такой смешной и невероятно открытый со всеми. Марат не стоит в стороне. Он общается, шутит, поднимает всем настроение. У него потрясающее чувство юмора.

Общалась с ним и думала, что Марат Сафин находится рядом со мной. Ты помнишь его по телевизору, помнишь его игроком, которым восхищалась в детстве, а тут он рядом, шутит, ведёт себя очень непринуждённо. Это забавное и немного странное ощущение», — сказала Пегула в подкасте The Player’s Box.

