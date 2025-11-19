Скидки
«Очень сложный соперник». Зверев — о предстоящей встрече с Серундоло в Кубке Дэвиса

«Очень сложный соперник». Зверев — о предстоящей встрече с Серундоло в Кубке Дэвиса
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Франсиско Серундоло, которая пройдёт в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 между Германией и Аргентиной.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
20 ноября 2025, четверг. 20:30 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Для меня лично Серундоло очень сложный соперник. Я несколько раз проигрывал ему раньше. Но я с нетерпением жду этого матча и вызова, который он представляет. Надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис», – приводит слова Зверева The Tennis Letter.

Матчевая встреча между Германией и Аргентиной запланирована на 20 ноября. Во второй одиночной встрече сыграют Томас Мартин Этчеверри и Ян-Леннард Штруфф.

Комментарии
