«Очень сложный соперник». Зверев — о предстоящей встрече с Серундоло в Кубке Дэвиса
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Франсиско Серундоло, которая пройдёт в рамках четвертьфинального матча Кубка Дэвиса – 2025 между Германией и Аргентиной.
«Для меня лично Серундоло очень сложный соперник. Я несколько раз проигрывал ему раньше. Но я с нетерпением жду этого матча и вызова, который он представляет. Надеюсь, что смогу показать свой лучший теннис», – приводит слова Зверева The Tennis Letter.
Матчевая встреча между Германией и Аргентиной запланирована на 20 ноября. Во второй одиночной встрече сыграют Томас Мартин Этчеверри и Ян-Леннард Штруфф.
